RADIO EN VIVO

'Se avanzó mucho en los tratamientos, ya no tienen efectos adversos'

Al aire de LU32, Marcelo Galante, especialista en asma y en enfermedades vías respiratorias, abordó los prejuicios y las confusiones que existen sobre el asma en la sociedad, además de evacuar dudas respecto a la medicación y los tratamientos. Explicó que hay factores climáticos que influyen, pero que el asma es en su mayoría, hereditario. Sin embargo, puntualizó que, a veces, el asma sólo afecta durante una etapa de la vida del paciente.