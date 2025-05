“Esta sumatoria de efectivos fortalece la seguridad y la prevención en las calles”



La Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas sumó más de 95 efectivos, 49 de ellos de la sede del Cerro Fortabat, con lo cual se busca mejorar la lucha contra el delito en el Partido. El objetivo es “reforzar la prevención en los diferentes barrios de la ciudad”, afirmó Elías Quintas, a cargo del área de Protección Ciudadana.