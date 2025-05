Empresarios mineros no quieren pagar el impuesto a la piedra

Foto: Panorama Minero

Aducen la situación de crisis y que es inconstitucional. José Pizone, referente de Canteras Piatti e integrante de la Cámara de la Piedra, se expresó en LU32 y cargó contra el gobierno provincial y municipal en el tema obras e impuestos. También reconoció que apoyan al gobierno nacional con algunas medidas, pero no comprenden el por qué no hacen obra pública.