Tránsito: Abogados le solicitan 'orden' al Intendente

Al aire de LU32, Sergio Roldán, abogado olavarriense, se refirió a los reclamos y consultas que reciben en su estudio por cuestiones relacionadas a multas de tránsito, las cuales “le complican la vida al ciudadano olavarriense”, según declaró el letrado.