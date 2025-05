Eduardo Scasserra: “Decidí que era un buen momento para retirarme”

El ex jugador de Racing anuncio su retiro del futbol, este mediodía estuvo en 60 Minutos. “Queco” manifestó que no fue una decisión fácil, “llevó su tiempo procesarla y prepararse para este momento. Mi idea era seguir jugando un tiempo más, pero en el futbol como en la vida suceden cosas que te hacen tomar decisiones”. Remarco Scasserra