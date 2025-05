Silvia Fariña: “La obra tuvo muy linda recepción, nos fue muy bien”

La producción local universitaria “La unión telefónica” será transmitida en el festival de teatro Universitario en Perú la profesora a cargo Silvia Fariña se expresó en Enfocados en la mañana del sábado.

La comedia aborda, a través de un humor ágil y entretenido, la complejidad de las comunicaciones y aborda los malentendidos que surgen entre los mensajes y las interpretaciones de los personajes.