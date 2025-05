Venta de usados: “El cero kilómetro se le escapa al poder adquisitivo de la gente”

Desde la concesionaria Omar López Automotores, José López describió el presente de la venta de usados de acuerdo a lo que perciben desde su comercio. Cómo influyen los costos de mantenimiento de un 0km, el impacto del levantamiento del cepo y las ventajas de los autos usados.