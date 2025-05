“El eternauta” en primera persona

Bogado explicó que viene “trabajando en varias producciones audiovisuales, algunas importantes. También en productos independientes. Llegué a través de un casting cerrado, que no anticipaba que era para “El eternauta”. Mandé el material y unos días después me pidieron un autocasting; ahí me enteré que era para esta serie. A los 15 días me avisaron que quedé preseleccionado, y luego cada etapa que pasaba me llamaban hasta que fui a un último casting presencial. Hicimos improvisaciones con todos los preseleccionados, y a los 2 meses me confirmaron que quedé”.

En cuanto a la obra resaltó que “de jóven leía la historieta, entonces fue una alegría inmensa. Está causando furor en todo el mundo”.

Respecto de la producción y posproducción indicó que “fue impresionante, el despliegue era descomunal. La cantidad de personas trabajando, el cuidado que tenían con nosotros. Fue arduo, y llevó tiempo pero quedó impresionante. A veces grababamos en exteriores, otras en estudio; no dimensionabamos. Verlo después fue mágico. No tiene nada que envidiarle a las producciones de afuera”.