Tomas López: “Tenemos un grupo muy unido, fuimos de menor a mayor en el torneo”

El jugador de El Fortín, autor del gol en la victoria ante Ciudad de Bolívar, habló en 60 minutos. “Supimos manejar el partido y nos quedamos con los tres puntos que es importante. En la revancha ellos van a venir a jugar, va a ser un partido duro. Intentaremos hacer nuestro juego”. Dijo López, contento por la victoria en la ida.