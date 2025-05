Mauricio Peralta: “Los muchachos estuvieron muy bien, cumplieron a la perfección el plan de partido”

El entrenador de Estudiantes se expresó luego del triunfo ante Bancario de Daireaux en la ida de los octavos de final. “Siempre buscamos ser protagonistas, a veces se puede y a veces no. Nosotros venimos resolviendo bien la mayoría de los partidos y esperemos poder sostenerlo”. Dijo Peralta