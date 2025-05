La niebla sería la causante del hecho de tránsito entre el micro y el camión

En diálogo con Radio Olavarría, Francisco Gutiérrez, jefe del cuartel de Bomberos de San Miguel del Monte, sostuvo que la primera llamada de alerta fue dada a las 4:30. Especulan que la niebla, que también es casi permanente en la zona debido a la cercanía del Río Salado, puede haber sido la causante del choque, indicó el voluntario.