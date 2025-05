Sierra Chica: 120 estudiantes compitieron en el Primer Torneo Intercolegial de Ajedrez

Desde las ocho de la mañana del martes, 120 estudiantes de diferentes escuelas públicas y privadas de Olavarría y la zona compitieron en el marco del Primer Torneo Intercolegial de Ajedrez. La sede en esta ocasión fue la Escuela Secundaria N°17, a donde se acercó la Unidad Móvil de LU32. El director de la institución, José Mogavero, destacó el hecho de que este año el Torneo se enmarca en el aniversario de la localidad.