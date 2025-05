El Eternauta: 'Es un punto muy alto en el género, incluso a nivel mundial'

La Unidad Móvil de LU32 visitó la librería El Puente, donde su dueño, Ulises, reveló que el interés por la novela gráfica de "El Eternauta" ha aumentado desde la salida de la serie. Además, recomendó libros que podrían complementar la lectura de la novela y que ayudan a conocer mejor a su autor, Héctor Germán Oesterheld.