Descartan que pueda prosperar la inconstitucionalidad del Impuesto a la Piedra

Foto: En Línea Noticias

Amílcar Dirazar, ex funcionario municipal, reconocido abogado, conocedor de la cuestión reglamentaria y la jurisprudencia en torno al Derecho de Explotación de canteras, se expresó en LU32, luego de lo planteado por José Pizone en otra entrevista en Radio Olavarría, la semana pasada.