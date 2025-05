Juegos Bonaerenses, cierre de inscripción y preparativos en marcha

El subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet y el director de Deporte Social, Pablo Coniglio, anticiparon en LU32 cómo viene la inscripción y brindaron detalles de las competencias. Hasta el 18 de mayo, se encuentra abierta la posibilidad de anotarse.