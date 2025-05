Tolosa: "Hice lo imposible para sacar el club adelante"

Gustavo Tolosa confirmó que no seguirá en el AMCO (foto Andrés Arouxet)

Gustavo Tolosa se expresó luego de que la asamblea del AMCO pasara a cuarto intermedio y por ende no se pudiera renovar la comisión directiva de la institución. Esto trajo aparejado la suspensión de la competencia de APPS.