Juan Cruz Areco: “Va a ser difícil, pero vamos a tratar de sacarlo adelante”

El volante de Embajadores habló en 60 minutos sobre la derrota del domingo ante Bull Dog en Daireaux. Areco reconoció que esta complicado, pero intentaran aprovechar la localia con el sintético para intentar darlo vuelta. Embajadores cayó en el partido de ida 3 a 1, deberá ganar por dos goles para ir a penales y por tres para clasificar directamente.