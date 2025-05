Santiago Izaguirre: “La serie está abierta no nos podemos relajar”

El autor de los goles de la victoria de Racing en Laprida se expresó en 60 Minutos. “el colo” manifestó que en el Buglione va a ser otro partido, aunque dijo que la serie aún está abierta. Izaguirre mostro su descontento con el árbitro, ya que consideró que dejo pegar demasiado en el segundo tiempo. Recordemos que Racing venció en el partido de ida a Juventud por 2 a 1.