Trabajan en detalles del Polo Judicial: el final de obra pasó a enero/febrero del 2026

El ingeniero Mattaini, a cargo de la construcción que desarrolla la empresa Bricons, indicó en diálogo con la unidad móvil de LU32, que se están colocando los pisos, realizando la instalación eléctrica y el montaje de los ascensores. En las últimas horas, hubo una inspección del Ministerio Justicia y de Coopelectric para revisar la alimentación eléctrica.