El SEMO cumplió un año de funcionamiento

Al aire de LU32, y en el marco de este primer aniversario, Nicolás Martínez, coordinador del Servicio de Estacionamiento Medido de Olavarría (SEMO), repasó los principales logros del sistema actual de estacionamiento. También comparó el sistema actual con el anterior, y anticipó algunas de las mejoras que se esperan en el futuro cercano.