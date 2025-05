'Era fiel a sus ideas, pero tenía sentido común'

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, esta emisora dialogó con Carlos Páez Rodríguez, sobreviviente de la Tragedia de los Andes. El empresario agropecuario manifestó su empatía ante la muerte del ex mandatario, recordó la impronta de su mandato y cómo la figura de Mujica logró "trascender fronteras".