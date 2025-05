Buscan institucionalizar ‘Clubes en Marcha’

Foto: Central de Noticias

El profesor Silvio Germán Moncany, redactor de un proyecto que quedó archivado en el Concejo Deliberante hace algunos años, que iba en el mismo sentido que lo establecido por la Comuna, explicó en LU32 que está insistiendo ante los concejales para que quede asentada por ordenanza la ayuda a los clubes.