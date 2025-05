Hipertensión arterial: prevenir aunque no haya síntomas

El cardiólogo Ernesto Ylarri se refirió a la patología que afecta a una de cada tres personas adultas en la Argentina. Es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente y la prevención debe realizarse, aunque una persona no tenga síntomas, como en el caso de otras enfermedades expresó. El día Mundial de la Hipertensión es el 17 de mayo.