Citaciones ANDIS: Despejan dudas respecto a las cartas recibidas

Al aire de LU32, José Hamse, jefe de la oficina local del ANSES, se refirió a las cartas documento que llegaron a los hogares de varios beneficiarios de pensiones por discapacidad otorgadas por el organismo. Aclaró que "no se movilicen" a la dirección que figura en las cartas, y que ante cualquier duda los interesados pueden acercarse a la oficina olavarriense de ANSES.