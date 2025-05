Marcelo Aba: ‘Seguramente habrá cambios’

El actual rector de la UNICEN, reelecto este miércoles en la Asamblea Universitaria, atendió a LU32 y adelantó algunos puntos de lo que se viene en cuanto a la gestión. Señaló que podrían sumarse olavarrienses y azuleños al gabinete, y afirmó que no hubo ‘interferencias’ de la política partidaria en la elección, más allá de las ideas propias que todos los integrantes de la Universidad poseen.