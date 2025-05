'Chamameceando en Olavarría' cumple 26 años

Un 15 de mayo de 1999, hace 26 años, comenzaban las transmisiones de "Chamameceando" por Radio Olavarría LU32. Es uno de los programas emblemáticos de la emisora. Esta mañana, Miguel Ángel Gómez, su conductor, celebró junto a la radio este nuevo aniversario: "Es un día de alegría, de mucho regocijo", dijo.