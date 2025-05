Enzo Castro: “Estaba ansioso por convertir, por suerte llego el gol y ojalá sea el primero de muchos”

Enzo Castro, autor del gol de Ferro en la victoria frente a Racing de Lamadrid, habló en 60 minutos. El delantero se mostró contento por haber marcado su primer gol en el “carbonero” y palpitó la revancha del próximo Domingo.