Un sector de la Izquierda advierte por la desmovilización de la ciudadanía

Este viernes se desarrollará una charla, donde se abordará la postura de los trabajadores y la Izquierda ante la crisis y las próximas elecciones. Guillermo Casas, dirigente provincial del PO, se expresó en LU32 y manifestó que muchas organizaciones populares tienen burócratas al frente para desarticular las manifestaciones.