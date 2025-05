Santellán: 'Tenemos que estar más unidos que nunca'

En el marco del 122° aniversario del Centro de Empleados de Comercio, Miguel Santellán, su Secretario General, dialogó con LU32 y repasó la extensa trayectoria del gremio. “La satisfacción es de trabajar”, dijo. Además, el Secretario General, se refirió al reclamo principal que realizan al Gobierno Nacional por estos días, y no descartó que se tomen medidas al respecto. Por último y en otro tono, Santellán se refirió a la situación actual del Barrio CECO III, que adelantó, está en un 90% terminado, y que en dos o tres meses se concretaría la entrega.