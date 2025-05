La UCR adelantó el rechazo a la rendición de cuentas 2024

“Venimos haciendo un análisis profundo del expediente, un ejercicio que en los números parece dar superávit, pero que en el detalle no es tan así. Se puede deducir que sin la venta de la calle a la fábrica Loma Negra, el resultado final sería deficitario en alrededor de 900 millones”, enfatizaron.

Agregaron que “es momento de hacer las cosas de otro modo, por eso no podemos acompañar esta rendición. Esperamos que en Olavarría las cosas se empiecen a hacer de otro modo”.

En el mismo sentido, ampliaron el análisis diciendo que “el número final no es el único dato que llama la atención. Si bien a simple vista lo que sobresale es el monto, lo que preocupa es comenzar el ejercicio 2025 de esta manera y con un panorama sumamente preocupante para la economía local, con una importante caída en la recaudación, pocas veces vista, y que no se busquen nuevas recetas para contrarrestarlo”.

“Se encendieron las alarmas cuando en el discurso del Intendente en la apertura de Sesiones Ordinarias del HCD, encontrábamos escasos anuncios en materia de obra pública y recursos muy finitos destinados al crecimiento de la ciudad”, expresaron.

Posteriormente, se detuvieron en el rol de la Secretaría de Hacienda Eugenia Bezzoni: “Es difícil de entender cómo en gestiones supuestamente opuestas en su forma de entender la política, continúe la misma funcionaria manejando los recursos municipales. En tiempos donde tanto se habla de la casta en política, la verdadera casta en Olavarría atraviesa las últimas tres gestiones municipales. Vemos un oficialismo que en su rol de opositores eran muy críticos de lo que ahora defienden, y algunos que dicen ser opositores están más preocupados en hacer alianzas con sus antiguos detractores para mantener cargos políticos, lugares de privilegio y tratar de esconder su paso por la gestión municipal”.

Para finalizar, señalaron que “desde el radicalismo seguimos trabajando en el mismo sentido, aportando ideas y propuestas por el bien de la ciudad. No vamos a aceptar o rechazar una rendición centrados en un egoísmo político. En este caso es un rechazo basado en lo que no se hizo, en lo que se postergó, y en lo que se sacrificó. No vamos a aceptar que se siga rifando el futuro de los olavarrienses”.