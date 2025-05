Lascano defendió la gestión de PAMI y plantó la bandera de La Libertad Avanza ante el PRO, en la ciudad y la región

Luego del triunfo de este domingo en la Capital Federal, uno de los referentes de LLA en Olavarría, estuvo en LU32. Primero, explicó cómo y dónde se toman las decisiones de la Obra Social de los jubilados. Luego, se metió de lleno en la ‘rosca’ y dio detalles de lo que van a buscar de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.