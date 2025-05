Elecciones en CABA: ‘El resultado no es una sorpresa’

Cristian Riccomagno, periodista y analista político, brindó detalles en Lu32 sobre las Elecciones Legislativas en CABA que dejó a Manuel Adorni como ganador con el 30% de los votos. Reconoció que el PRO fue el ‘gran perdedor’ de la jornada y que para La Libertad Avanza, sienta un precedente para lo que se viene. También habló de un electorado porteño que no se siente representado con ningún candidato.