Ya funciona la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Olavarría

Este lunes se abrieron las puertas del edificio que está en Necochea y Junín y concentra oficinas y dependencias que corresponden al gobierno provincial. Alguna de ellas permanecerá también en su antiguo sitio, expresaron los funcionarios de La Plata que atendieron la requisitoria de la prensa.