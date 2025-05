Cierre de Punto de Giro: "Se produjo por un agotamiento personal"

Así lo dijo Osvaldo "Pato" Farías en "Vivo la Tarde". Relató todo lo acontecido en este espacio cultural que mantuvo sus puertas abiertas desde el año 2.008 hasta hace alrededor de un mes. Contó un sinfín de anécdotas que se dieron en el lugar. También se hizo un momento para dar su mirada sobre la gestión cultural actual en Olavarría.