En línea con lo anunciado esta semana por el bloque de concejales de la UCR, el edil Francisco González ratificó la postura del partido de rechazar la rendición de cuentas 2024. "Siempre hemos sido muy críticos de cómo se administraron los números de Olavarría en los últimos años y ahí es donde creemos nosotros que es momento de dar un viraje, que las cosas como vienen sucediendo y como se vienen administrando, no pueden continuar", sentenció González.

“Tenemos un ejercicio de 2024 deficitario o con un superávit ficticio, porque como bien ya hemos señalado, se alcanza este superávit gracias a la venta de una calle y no podemos todos los años estar vendiéndole un bien o una calle a una multinacional para tratar de que nos cierren los números”, señaló el concejal radical

En sintonía, González puso el foco en el rol que la actual Secretaria de Hacienda Municipal, Eugenia Bezzoni, cumple en la realización de la rendición de cuentas 2024:

“Viene ya atravesando la tercera gestión, cada vez con mayor protagonismo o con mayor toma de decisiones, y eso es muy contradictorio. La verdad que nos resulta muy contradictorio, al menos a nosotros, siendo que fue muy criticada durante la gestión de Galli por quienes ahora son oficialismo", indicó el edil.

"Nosotros ya veníamos siendo críticos de algunas cuestiones en los últimos años de su gestión anterior, y aún así se la mantiene en ese lugar. Entiendo yo, que tiene un grado de conocimiento importante, pero también entendemos que es quien le da la impronta a algunas cuestiones que definen el destino de los fondos de las arcas municipales. Es una funcionaria que ha sido muy criticada y sin embargo esta gestión decide no sólo sostenerla, sino que se le da un protagonismo y un poder de decisión que realmente no se entiende, es difícil de entender, de comprender, de justificar. Por ahí una pregunta que tendría que responder el oficialismo es a qué se debe la continuidad y por qué, luego de haber sido tan crítico con la gestión de Eugenia Bezzoni, hoy la funcionaria continúa en ese lugar”, expresó Francisco González, concejal por la UCR.

Aún así, el concejal radical aclaró que estas críticas “no son una cuestión personal”:

“Esto no es una cuestión personal. Sí entendemos que es alguien que ya ha atravesado varias gestiones, que de alguna manera pertenece a la casta política que tanto se gusta mencionar por estos tiempos, a la casta política de Olavarría, que está deteriorando claramente las arcas y los fondos del municipio de Olavarría”, aclaró González.

En otro punto de la entrevista, el concejal se refirió a otro de los reclamos que ha presentado el bloque radical en los últimos días. En este caso, aquel que solicita un cambio en los recorridos de colectivos para que pasen por la Casa de la Provincia:

"Creemos que fue una falta de previsión en cuanto al traslado de nuestros vecinos, y entendiendo esto es que esperamos que prontamente se resuelva y se le dé una respuesta a los vecinos de una manera accesible de llegar a ese lugar. La verdad que es un poco alejado para algunos sectores de la ciudad, son pocos los colectivos que llegan, y nosotros como concejales y el gobierno municipal principalmente se debe ocupar de dar una respuesta y una solución para que no tenga mayores complicaciones a la hora de realizar un trámite en ese lugar. Quiero insistir en que no estamos en contra de la Casa de la Provincia, no estamos en contra de que se descentralice, pero sí creemos que hubo falta de previsión en la organización de cómo los vecinos van a llegar a ese lugar”, concluyó Francisco González, concejar por la Unión Cívica Radical.