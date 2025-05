10 de Junio: Satisfacción por las cloacas y alerta por la seguridad

El titular de la Sociedad de Fomento, Darío Otero, dialogó con la unidad móvil de LU32 y repasó la actualidad de la zona delimitada por Avellaneda, las vías, Urquiza y Pueyrredón. Señaló que hace cinco meses están a cargo de la Sociedad de Fomento.