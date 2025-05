Astrónomos del CONICET descubren una rara estrella enana blanca

De izq. a der. Francisco de Gerónimo y Alejandro Córsico, investigadores del IALP a cargo del trabajo

Dos investigadores argentinos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), marcaron un hito dentro de la ciencia al ser partes del hallazgo de una estrella enana blanca de características únicas. Al aire de LU32, Alejandro Córsico, uno de los investigadores y olavarriense de nacimiento, explicó por qué este hecho es tan importante y brindó más detalles del mismo.