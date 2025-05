Ricardo Hoffmann: “El deporte de Olavarría vive un momento complejo”

El dirigente deportivo estuvo en 60 Minutos. Nos contó su experiencia en Cataluña, en Indecast, el cluster de la industria del deporte que ayuda a identificar y abordar nuevas oportunidades de negocio mediante el conocimiento, el networking y la visibilidad. Entre otros temas, también se refirió al momento que vive el deporte de nuestra ciudad.