Enzo Gon: “Cuelgo los botines, es el momento de darle lugar a los que vienen”

El futbolista anunció en 60 minutos que tomó la decisión de retirarse del futbol. “Debuté en primera a los 15 años en la cancha de Hinojo, tuve la suerte de ser campeón en Estudiantes, muchos recuerdos con Julio Pibuel, Mario Buceta. El futbol me dejo muchos amigos”. Dijo Enzo Gon.