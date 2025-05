Elecciones en la FIO: 'Queremos seguir aportando a la institución'

En el marco de las próximas elecciones en la casa de altos estudios, María Peralta, actual decana de la facultad y candidata a la reelección, se expresó al aire de LU32. Se refirió a las razones que impulsan su candidatura y a la importancia que radica en que la nueva lista "piense en la institución” y en su crecimiento.