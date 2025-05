Kicillof en 25 de Mayo, duro contra el intendente Egüen

Diario La Mañana - El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Ramón Carrillo” en calle 18 y 31, entregó dos patrulleros a la Policía y antes de dejar la ciudad recorrió la obra de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales.

El corte de cintas estuvo a cargo de Kicillof, los ministros de Salud Nicolás Kreplak, el de Desarrollo de la Comunidad de Seguridad, Javier Alonso, y el de Infraestructura y Servicio Públicos Gabriel Katopodis, y el Subadministrador General del Instituto de la Vivienda de la Provincia y ex intendente de 25 de Mayo Hernán Ralinqueo.

Kreplak apuntó que el flamante Centro posee “500 metros cuadrados y permite mucho más que la atención primaria de la salud, ya tiene tecnología para especialidades e incluso guardias”. Dijo que la Provincia “se hará cargo para que haya atención” y espera que “el Intendente lo reciba y avance, porque se trata de salud pública”.

Kicillof afirmó estar “espantado por la ausencia del intendente (Ramiro) Egüen” y “preocupado por en lo que se está convirtiendo la política en la Argentina. Nunca me pasó desde que soy Gobernador que no concurra un intendente a un acto, aun cuando haya diferencias políticas fuertes. Su actitud no habla de reciprocidad en el respeto”.

El Gobernador expresó que “Egüen es un dirigente político con ideas libertarias, anarco capitalistas, que como Milei odia al Estado, y no piensa que donde hay una necesidad hay un derecho”.

“El desplante amerita comentar que Egüen ha tenido una trayectoria política errática, que ha pasado de una agrupación a otra y cayó en el color libertario. Respeto los cambios de ideas, pero si se trata simplemente de buscar donde tiene más posibilidades es de las peores prácticas”, agregó.

Sostuvo Kicillof que “cuando asumió el Intendente se reunió con nuestro ministro de Gobierno Carlos Bianco y dijo que tenía mucha afinidad con nosotros. Por cuestiones electorales y políticas esa afinidad se evaporó. Me da tristeza y lo lamento por 25 de Mayo”.

“¿Como al Intendente no le va a interesar que se inaugura este Centro? ¿Qué idea de la salud tiene?”, manifestó, subrayando que “desde hoy habrá médicos y especialistas en este Centro. Sabemos lo que hace el

Gobierno nacional. ¡Faltaba que los municipales también sean de derecha, usen la motosierra, sean insensibles y que cada uno se arregle como pueda”.

“¿Que el Intendente quiere hacer un policlínico acá? Ya es un policlínico este Centro. Que lo reconvierta, que sume servicios, que lo mejore, pero que cumpla los servicios para el que fue creado y que mereció un millonaria inversión”, indicó el mandatario provincial.

“No solo vinimos a inaugurar este Centro de Salud Primaria, el 185 en la provincia. Estamos haciendo una nueva planta depuradora pensada para los próximos 30 años de 25 de Mayo, con una inversión de 20 millones de dólares. Estamos arreglando la Ruta 51, en el dragado del río Salado, donde lo que le correspondía Nación está parado”, agregó Kicillof, insistiendo en sus críticas a Egüen y al gobierno libertario.

“Llamo a la reflexión a Egüen. Lo esperamos para charlar, para transferirle este Centro, si es que le interesa la salud y no hace oposición barata. Porque a esta edificio, que hemos dotado de equipamiento, hay que mantenerlo y si se puede mejorarlo”, dijo el Gobernador, y enfatizó que “estamos para trabajar con todos los que quieran más salud, más educación, más producción. A quienes se oponen a eso y pregonan la motosierra nos enfrentaremos como siempre”, remató.