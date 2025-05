Pulperías y Tradiciones: un recorrido por lugares emblemáticos de la Argentina

El escritor Juan Pablo Veglia dialogó en "Vivo la Tarde" acerca del proceso que lo llevó, luego de visitar distintas almacenes de ramos generales, bodegones, comedores, restaurantes de campo y cafés notables ( tal como lo describe en su página de Instagram), a escribir y publicar "Pulperías y Tradiciones" 1 y 2.