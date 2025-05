Descartaron modificaciones en los recorridos de Tu Bus

Marcelo Sequeira, delegado de Tu Bus, confirmó en Radio Olavarría que desde la empresa mantuvieron una reunión con los ediles Guillermo Santellán y Federico Aguilera -quienes están a cargo de la situación del transporte público- y dialogaron respecto a la creación de un lugar de cabecera para los colectiveros y también debatieron acerca de la posibilidad de cambiar recorridos de ciertas líneas.