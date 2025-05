A 20 Años del ascenso de Racing

Un 21 de mayo del 2005 con gol de Oscar Altamirano Racing le ganaba a Juventud de pergamino y lograba el histórico ascenso. Hernán Pedraza y Carlos Agüero pasaron por los micrófonos de 60 Minutos y recordaron el trascendental acontecimiento que marcó la historia de uno de los clubes más populares del centro de la Provincia de Buenos Aires.