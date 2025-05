RADIO EN VIVO

En primera instancia, el abogado Maximiliano Gallo Cabrera manifestó al aire de LU32, que el decreto va en contra de prácticamente todas las normativas relacionadas con el mundo laboral, y es “inconstitucional”.

"El universo de los trabajadores y de las trabajadoras somos los que tenemos que estar preocupados. No específicamente por este decreto, sino por un gobierno que tiene entre sus enemigos a los trabajadores y a las trabajadoras desde que comenzó. Esto que publicaron en el boletín oficial ayer, en el decreto 340 y 342, es algo que estaba también incorporado en el famoso decreto 70/2023. Ese decreto es inconstitucional", puntualizó el abogado.

En sintonía, Gallo Cabrera aclaró que el decreto se encuentra vigente desde el momento en el que fue publicado:

"Los decretos, específicamente por su calidad de normativa, entran en vigencia a partir del momento que se publican. Por lo tanto, a través de la difusión de ayer en el boletín oficial, estaría vigente. Ahora hay que ver, en principio, que quieran reprimir esa situación de huelga y y luego que haya algún juez que declare la inconstitucionalidad. En la Argentina no se puede declarar la inconstitucionalidad de la norma de per se, digamos, sino que a través de los distintos niveles de la justicia", explicó el letrado.

Por otro lado, el abogado laboralista señaló la falta de claridad respecto a lo que el decreto considera esencial o no a la hora de ampliar las actividades incluidas:

"Ayer se estableció esta normativa un poquito haciendo una trampa, porque no define exactamente que se prohíbe el derecho a huelga, sino que lo que determina es ampliar aquellas actividades que se consideran esenciales. Esa ampliación de las actividades esenciales termina abarcando un montón de cuestiones. Hasta el punto en el que casi te diría que todo es esencial", criticó Gallo Cabrera.

"En realidad esta normativa va en contra de directrices propias de, por ejemplo, la OIT (Organización Internacional del Trabajo). La OIT establece como trabajo esencial, aquello que si no se realiza pone en riesgo la vida, o la seguridad, o la salud. Entiendo que, por ejemplo, en un paro bancario la salud, la vida, no está en riesgo", clarificó Gallo Cordera.

"Hay una discusión que podemos tener, y que me parece que siempre está bueno charlar, que es, por ejemplo, si la educación es una cuestión esencial, un servicio esencial o no. Pero hoy, bajo lo que se establece hoy la OIT no lo es, y estas normativas tienen carácter también constitucional. Están arriba de las leyes, por lo menos", señaló el abogado.

Por último, Gallo Cabrera indicó que el objetivo de este decreto es “desalentar” la huelga entre los trabajadores:

"Me parece que también lo que se busca es desalentar, más allá de prohibir el derecho, es desalentar. Si vos efectivamente querés llevar a cabo un paro y tenés que tener el 75% de los trabajadores ejerciendo la tarea, bueno, el paro va a tener poca fuerza, la organización de eso va a ser complicado. Lo que se busca es desalentar", analizó Gallo Cabrera.

"Yo no creo que quieran hacer un bien, la verdad que lo que creo es que quieren desalentar las acciones de los trabajadores. Creo que los trabajadores son el objetivo o uno de los objetivos de este gobierno. Me parece que lo que busca es un poco dividir, dividir a los trabajadores, desalentar este tipo de protestas. Me parece que es importante defenderlo, hacer todo lo posible como para que se respete un poco la constitución.Ya ni siquiera te digo que se respete toda la constitución, por lo menos que se respete esa parte. Porque claramente acá además de atacar una norma de la constitución, no se respeta el proceso para cambiar una norma de la constitución ni se respeta el proceso de la normativa en general", añadió el letrado.

"También muchas veces siento que son cuestiones que nos ponen en frente para que discutamos y no veamos otras cuestiones como la cuestión de los salarios. Me parece que hoy los trabajadores, más allá de esto, tendríamos que estar hablando, defendiendo y sobre todo explicando que nuestro salario ha quedado muy retrasado y que el poder adquisitivo es algo que desde, por lo menos desde el 2023 a esta parte, ha caído abruptamente y lo que repercute mucho en nuestra vida cotidiana", concluyó Maximiliano Gallo Cabrera, abogado laboralista.