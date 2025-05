Egüen: ‘Que diga lo que quiera Kicillof, yo respondo a mi gente’

Ramiro Egüen al ser consultado por la no concurrencia a la inauguración, respondió que tiene “por qué ir a un acto partidario de ellos, o sea, no soy del color político de ellos, tampoco soy un títere con el que quieren sacar una fotito para decir ‘miren cómo trabajamos con la oposición’. Es mentira, 25 de Mayo está discriminado con los recursos. Acá no nos han mandado absolutamente nada”.

“Hace 17 meses nosotros no recibimos absolutamente nada de la provincia de Buenos Aires. Entonces, que lo sepa el país, que no es la fotito que a veces se saca con intendentes de la oposición” sentenció.

Consideró que Kicillof ha decidido “romper el vínculo conmigo a pesar de que he visitado a todos los ministros, nos hemos reunido, no ha venido absolutamente nada. Me ha negado los leasing, me ha negado los créditos, me ha negado todo, a pesar de que ha repartido por todos lados. Le ha dado a intendentes que, por ahí, manejan legisladores para que le voten cosas en la legislatura” reflexionó.

De todas formas, declaró, “Tampoco me interesa porque he licitado con los privados, ha habido competencia, ha habido forma de financiamiento por parte de los privados, así que se lo devuelvo al leasing. Nos arreglamos solos”.

“Lo único que me tiene que mandar es lo que me corresponde por ley, y ya si viola eso directamente, lo único que va a lograr es que me va a hacer gobernador” ironizó.

En torno a la polémica con el CAPS inaugurado este miércoles, detalló que la construcción la hizo la provincia, “pero el terreno es municipal, y acá no hay ordenanza que haya habilitado la utilización del mismo, no hay una ordenanza que haya convalidado el convenio de la firma de esa obra, no hay plano de obra, no hay profesional que estuviera a cargo, no hay ordenanza también que habilita ponerle ‘Ramón Carrillo’”.

Cuando se preguntó por el funcionamiento y la dinámica de trabajo de la sala, Egüen manifestó: “estamos expectantes a ver qué van a hacer, ayer el gobernador aseguró que lo iban a gestionar ellos, no sé con qué, porque hay un par de sillas en la sala de espera, dos sillones odontológicos y dejá de contar”.

Consideró que “es una payasada lo que están haciendo”.

Se mostró molesto porque los concejales de la oposición presentaron “un proyecto para provincializar el servicio de terapia, que funciona dentro de mi hospital municipal. Pretenden hacer un enclave dentro del hospital municipal del servicio de terapia, que funciona perfectamente, que nos sale muchísimo dinero, para traer pacientes de cualquier otro lado del sistema de salud provincial, que ellos no tienen capacidad hoy por hoy de atender, o sea con fondos y recursos únicamente municipales”.

Egüen en lo que tiene que ver con lo diario de la gestión indicó: “por mí que diga lo que quiera Kicillof, yo respondo a mi gente, yo respondo a lo que son mis principios, mis valores y a mí no me va a venir a caminar por más que sea el gobernador, acá estamos muy bien plantados”.

Recordó que cuando él tuvo amenazas contra su vida y propiedad, al meterse con el matadero municipal y una persona que estaba en él y financiaba al kirchnerismo “me querían quemar la camioneta mía y cuando llamé a la policía, le dijeron que no actúe, así que eso también es el Ministerio de Seguridad, esos son los que gobiernan la provincia de Buenos Aires, que la gente sepa bien quiénes son”.

“Considero que todos los que me apoyaron para estar donde estoy, ayer consideraban que yo no tenía que ir, así que no fui. No lo planté al gobernador, sino que lo estaba esperando en el lugar en el cual trabajo todos los días, que es mi despacho”.

Sostuvo que “Estaban desesperados ayer porque vaya al acto. Cuando han venido los ministros, como Katopodis, y elige ir al PJ, a la Casa de la Provincia, y no pasa ni siquiera a decir “che, me reuno con el intendente, sin fotos, sin nada”.

“Yo ayer demostré lo que es, lo que verdaderamente es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que es Kicillof. Y además, no me voy a sacar la foto con un delincuente que tengo denunciado, que es el ex intendente, que él lo tiene dentro del gabinete, el subadministrador del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo, que además de no haber hecho en 8 años ni una sola casa, le pagó con el Instituto de la Vivienda”.

“Yo lo tengo recontra denunciado, son los mismo que encubrieron al sindicalista que logré procesar la semana pasada, que robó los últimos 10 años, 2.172 millones de pesos, es lo que pudo concluir el juez en el procesamiento, de lo que ha sido la estafa. Así que con todo ese tipo de gente y yo no me junto”.