Concentración de gremios docentes: apoyo a la movilización de CTERA

Durante la mañana de este jueves, docentes agrupados bajo el gremio Suteba se reunieron a orillas del arroyo para visibilizar los reclamos de los educadores de la Olavarría y la zona. La concentración se da en el marco del llamado a movilización, también para esta jornada, convocado por el gremio nacional CTERA. La Unidad Móvil de LU32 se acercó para dialogar con los involucrados.