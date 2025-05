RADIO EN VIVO

“Notamos que hubo un aumento de la recaudación y eso no se vio reflejado en mejoras en la vida de los olavarrienses. El dinero no está donde debería”, sostuvieron.

Al mismo tiempo manifestaron que “la rendición no refleja en qué gastaron la plata, porque no lo vemos en obras para los vecinos, no lo vemos en seguridad, no lo vemos en educación y tampoco en salud”.

“Los ejemplos se manifiestan en cada una de las áreas que observamos y en algunos casos resulta muy alevoso. La rendición de cuentas refleja una mala administración municipal en todo el año 2024”, indicaron.

En este sentido, ejemplificaron con situaciones que demuestran que “gastaron la plata en prioridades que no son de los olavarrienses. Invirtieron en Hidráulica la mitad de lo que en Publicidad y Propaganda, por eso se explica que casi nos inundemos; invirtieron en Seguridad lo mismo que en Cultura y Deporte; ejecutaron solo un 28 % en obras del Fondo Educativo y las localidades recibieron menos de la mitad de fondos de los que les correspondían”.

Con el voto negativo de la totalidad de los bloques opositores, la primera Rendición de Cuentas del Intendente Wesner fue rechazada, siendo un hecho histórico para Olavarría, señalaron.