Reponerse de las llamas. A un año del voraz incendio en Barrio CECO

El 22 de mayo de 2024, un fuerte incendio azotó una de las viviendas del barrio y provocó enormes daños. Un año más tarde, el principal damnificado dialogó con la unidad móvil de LU32, recordó los sucesos y comentó cómo continuó su vida.