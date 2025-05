Gustavo Liggerini: “Sabemos cómo juega Lilan y tomaremos las precauciones necesarias, pero siempre creyendo en nosotros y respetando nuestra forma de jugar”

El entrenador de Ferro se expresó en 60 minutos en la previa al cruce frente a Lilan. El encuentro de ida se disputará en Laprida el próximo domingo, el carbonero recupera varios jugadores y Liggerini podrá poner en cancha su alineación ideal.